Le chercheur, son métier et sa relation à la société. Entre climats, Anthropocène et… égouts L’Argonaute Orléans, 20 octobre 2023, Orléans.

Le chercheur, son métier et sa relation à la société. Entre climats, Anthropocène et… égouts Vendredi 20 octobre, 19h00 L’Argonaute Entrée libre et gratuite

Que fait un chercheur ? Quelle est sa mission ? Quel est son quotidien ? En quoi est-ce utile à la société ? Que se passe-t-il dans le cerveau de cet animal si singulier ? Est-ce un animal social ? Chercheur/scientifique/expert/savant, est-ce la même chose ?

Durant cette conférence participative, Jérémy Jacob tentera de déconstruire quelques idées reçues (« un chercheur qui cherche on en trouve… »), et abordera avec la salle quelques questions qui illustrent l’urgence de resserrer les liens entre Science et Société. Avec un maître mot : la science, c’est pas ce qui m’arrange.

Il partagera ensuite avec vous les motivations qui ont amené un géologue spécialiste de l’histoire du climat, des milieux et des sociétés anciennes, et par ailleurs amoureux de vieilles molécules, à plonger dans les égouts. A Orléans d’abord, puis désormais à Paris.

Au cours de cet exposé, l’avis du public sera régulièrement sollicité. Le sujet s’y prête : quoi de plus participatif que les égouts ?

L’Argonaute 73 Bd Marie Stuart ORLEANS Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T19:00:00+02:00 – 2023-10-20T20:30:00+02:00

2023-10-20T19:00:00+02:00 – 2023-10-20T20:30:00+02:00

Recherche Science

J.Jacob