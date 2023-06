Stage Echecs L’ARGONAUTE Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Stage Echecs L’ARGONAUTE Orléans, 11 juillet 2023, Orléans. Stage Echecs 11 et 12 juillet L’ARGONAUTE entrée libre Découverte, initiation & perfectionnement L’ARGONAUTE 73 boulevard Marie Stuart – 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T14:00:00+02:00 – 2023-07-11T17:00:00+02:00

2023-07-12T14:00:00+02:00 – 2023-07-12T17:00:00+02:00 echecs échecs Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu L'ARGONAUTE Adresse 73 boulevard Marie Stuart - 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Age min 6 Age max 99 Lieu Ville L'ARGONAUTE Orléans

L'ARGONAUTE Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/