PETIT et GRAND BAZAR 24 et 25 juin L’ARGONAUTE

Deux moments de fête où tous-tes les élèves de Musique et Équilibre, les plus grands-es comme les plus petit-es, seront sur scène.

Le samedi mat in à partir de 10h, place aux petits et petites musiciens-nes

accompagné-es de leurs professeurs .

Le dimanche toute la journée, et dans différentes salles de l’Argonaute s’enchaineront à la fois ateliers et duos, trios, groupes d’élèves constitués spécialement pour l’occasion !

Samedi : 10h

Dimanche : 11h

Ouvert à toutes et à tous

Gratuit

Infos pratiques

Argonaute

73 boulevard Marie Stuart, Orléans

Tram : Arrêt Mozart ou Grand Villers

Parking gratuit + arche à vélo à proximité

L'ARGONAUTE 73 boulevard Marie Stuart – 45000 Orléans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T10:00:00+02:00 – 2023-06-24T12:00:00+02:00

2023-06-25T10:00:00+02:00 – 2023-06-25T17:00:00+02:00

