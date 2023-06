JAM#31 L’ARGONAUTE Orléans, 20 juin 2023, Orléans.

Pour cette dernière Jam de l’année, pas de coordinateur-trices mais ce sont les musiciens-nes d’Orléans Session qui gèrent la soirée !

Amateurs-trices de musique irlandaise ou non, on se donne rendez-vous à partir de 20h pour jouer, chanter, et pourquoi pas danser, sur scène !

Ouvert à toutes et à tous

Gratuit

Bar associatif ouvert

Infos pratiques

Argonaute

73 boulevard Marie Stuart, Orléans

Tram : Arrêt Mozart ou Grand Villers

Parking gratuit + arche à vélo à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-20T20:30:00+02:00 – 2023-06-20T23:00:00+02:00

gratuit