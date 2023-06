LIVE#37 L’ARGONAUTE Orléans, 19 juin 2023, Orléans.

LIVE#37 Lundi 19 juin, 19h30 L’ARGONAUTE Gratuit

C’est le début de notre dernière semaine de concerts de l’année, le début de notre Crazy week !

On commence avec les élèves de chant de Franck Sallé sur scène ainsi que les élèves de guitare de Valentin Mirault et de basse de Julien Robillard.

Ouvert à toutes et à tous

Infos pratiques

Argonaute

73 boulevard Marie Stuart, Orléans

Tram : Arrêt Mozart ou Grand Villers

Parking gratuit + arche à vélo à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-19T19:30:00+02:00 – 2023-06-19T20:30:00+02:00

gratuit