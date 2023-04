Concert L’ARGONAUTE Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Concert L’ARGONAUTE, 26 mai 2023, Orléans. Concert Vendredi 26 mai, 20h30 L’ARGONAUTE Vendredi, premier concert d’Auniris, composé d’Aude, Thomas et Nathalie. Entre mélodies instrumentales et électro, textes oniriques et performance dansée, vous entrez doucement dans une transe poétique … Auniris est un voyage dans le monde des rêves.

Ce sera ensuite au tour de Capelle : oscillant entre les guitares rock dans la plus pure tradition anglo-saxonne des 60’s/70’s, synthés analogiques et ambiances planantes, Capelle nous délivrera des compositions qui alternent les atmosphères puissantes ou apaisées. Places limitées / Réservation conseillée Argonaute, 73 boulevard Marie Stuart / 5€ / Évènement ouvert à toutes et à tous / Bar associatif sur place + vestiaire

Règlement billetterie, bar et vestaire sur place : espèces ou chèques L’ARGONAUTE 73 boulevard Marie Stuart – 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-26T20:30:00+02:00 – 2023-05-26T23:00:00+02:00

