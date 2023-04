Release party : Bulle L’ARGONAUTE Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Release party : Bulle L’ARGONAUTE, 25 mai 2023, Orléans. Release party : Bulle Jeudi 25 mai, 20h30 L’ARGONAUTE Ce soir c’est la release party d’ »Halocline », le premier EP du duo Bulle sous le label Musique et Équilibre.

A travers Bulle et son écriture quasi cinématographique, Florence (violoncelle) et Matthias (accordéon) empruntent des codes musicaux d’univers traditionnel, jazz, classique ou encore latino, et qui, grâce à des rythmes contrastés, nous

accompagnent à chaque morceau vers une nouvelle histoire qui berce, agite, surprend.

A découvrir sans plus tarder ! Bar associatif ouvert Argonaute, 73 boulevard Marie Stuart / Prix libre / Évènement ouvert à toutes et à tous L’ARGONAUTE 73 boulevard Marie Stuart – 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-25T20:30:00+02:00 – 2023-05-25T21:30:00+02:00

