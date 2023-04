Live atelier#27 L’ARGONAUTE Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Live atelier#27 L’ARGONAUTE, 24 mai 2023, Orléans. Live atelier#27 Mercredi 24 mai, 19h30 L’ARGONAUTE Ce mois-ci, nous accueillons en guest l ‘atelier jeunes de Philippe Pellerin de l ‘ école de mus ique de Gi en !

Puis, ce sera au tour de l’atelier Rock de Romain Clément de mettre le feu à l’Argonaute. Argonaute, 73 boulevard Marie Stuart / Gratuit / Évènement ouvert à toutes et à tous L’ARGONAUTE 73 boulevard Marie Stuart – 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

