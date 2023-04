Live#36 L’ARGONAUTE Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

Live#36 L’ARGONAUTE, 22 mai 2023, Orléans. Live#36 Lundi 22 mai, 19h30 L’ARGONAUTE Au programme de ce live de mai : violon, guitare et piano !

En duo, en solo, en trio etc…les élèves de Muriel Raynaud, Serge Fourneret et Vincent Viala montent sur scène. Argonaute, 73 boulevard Marie Stuart / Gratuit / Évènement ouvert à toutes et à tous L’ARGONAUTE 73 boulevard Marie Stuart – 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-22T19:30:00+02:00 – 2023-05-22T21:00:00+02:00

