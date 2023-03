Projection du film « Archives » de Vianney Lambert L’ARGONAUTE Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

Projection du film « Archives » de Vianney Lambert L’ARGONAUTE, 13 avril 2023, Orléans. Projection du film « Archives » de Vianney Lambert Jeudi 13 avril, 18h30 L’ARGONAUTE Entrée libre et gratuite AMAE vous propose d’assister à la projection du film « Archives » de Vianney Lambert le jeudi 13 avril 2023 à partir de 18h30 à l’Argonaute.

Cette projection est proposée en présence de l’auteur et des archivistes d’Orléans, ce qui permettra un temps d’échanges.

Il s’agit d’une coproduction Ville d’Orléans et Cent Soleils. L’ARGONAUTE 73 boulevard Marie Stuart – 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-13T18:30:00+02:00 – 2023-04-13T20:30:00+02:00

2023-04-13T18:30:00+02:00 – 2023-04-13T20:30:00+02:00 Archives gratuit

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu L'ARGONAUTE Adresse 73 boulevard Marie Stuart - 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville L'ARGONAUTE Orléans

L'ARGONAUTE Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Projection du film « Archives » de Vianney Lambert L’ARGONAUTE 2023-04-13 was last modified: by Projection du film « Archives » de Vianney Lambert L’ARGONAUTE L'ARGONAUTE 13 avril 2023 L'Argonaute Orléans orléans

Orléans Loiret