Masterclass L’ARGONAUTE, 11 mars 2023, Orléans.

Masterclass Samedi 11 mars, 14h00 L’ARGONAUTE

Thierry Fanfant

L’ARGONAUTE 73 boulevard Marie Stuart – 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{“link”: “https://www.helloasso.com/associations/musique-et-equilibre-orleans/evenements/masterclass-thierry-fanfant”}, {“link”: “https://musique-equilibre.com/me/wp-content/uploads/2023/01/Fiche-inscription-Masterclass-TF.pdf”}, {“link”: “mailto:accueil@musique-equilibre.com”}]

Issu d’une famille de musiciens et bassiste autodidacte depuis l’âge de 12 ans, Thierry Fanfant a parcouru la France et le monde auprès de nombreux artistes ou groupe de tous styles (Ibrahim Maalouf, Tété, Francis Lockwood, Carlos Santana, Sansévérino…).

A la fois bassiste, contrebassiste mais aussi percussionniste, guitariste et parfois même chanteur, c’est un artiste aux multiples talents.

Durant cette masterclass, Thierry vous partagera son expérience de musicien; démo de jeu et clés techniques sont aussi prévu au programme de ces 2h.

Informations pratiques :

Le 11 mars 2023

De 14h à 16h

A l’Argonaute, 73 boulevard Marie Stuart 45000 Orléans

15€/(adhérent de Musique et Équilibre et élève des écoles de l’Ucem45)

20€/personne extérieure

Règlement par chèque, espèces ou virement

ou via notre billetterie en ligne.

Inscription :

Nombre de place limité

Remplir et retourner la fiche d’inscription par mail à accueil@musique-equilibre.com ou par courrier au 108 rue de Bourgogne 45000 Orléans



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T14:00:00+01:00

2023-03-11T16:00:00+01:00