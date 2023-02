2TIMES#46 L’ARGONAUTE Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

2TIMES#46 L’ARGONAUTE, 10 mars 2023, Orléans. 2TIMES#46 Vendredi 10 mars, 20h30 L’ARGONAUTE Ripen + SheWolf L’ARGONAUTE 73 boulevard Marie Stuart – 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Pour la première partie, nous accueillons Ripen, un power trio orléanais prometteur qui, à travers ses compositions, mélange métal et rock alternatif.

Ensuite, ce sera au tour de SheWolf de monter sur scène. Ce trio d’artistes féminines engagées au style grunge décortiquent l’âme humaine au gré de compositions tantôt acides et violentes, tantôt nonchalantes et mélodiques.

Elles composent actuellement un nouvel opus tout en étant en tournée dans toute la France et s’arrêtent ce soir à l’Argonaute !

? Infos pratiques

Argonaute

73 boulevard Marie Stuart, Orléans

Tram : Arrêt Mozart ou Grand Villers

Parking gratuit + arche à vélo à proximité

5€

Bar associatif sur place (adhésion bar 22-23 : 4€ + 1er boisson gratuite)

Règlement billetterie et bar sur place : espèces ou chèques

2023-03-10

2023-03-10

