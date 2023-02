JAM#28 L’ARGONAUTE Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

JAM#28 L’ARGONAUTE, 7 mars 2023, Orléans. JAM#28 Mardi 7 mars, 20h00 L’ARGONAUTE Avec Régis Savigny L’ARGONAUTE 73 boulevard Marie Stuart – 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire On t’attend, toi et ton instrument, pour venir “jamer” avec Régis Savigny et d’autres musiciens !

Rien de tel que la scène de l’Argonaute pour s’amuser, improviser et partager, un duo, un trio…un moment sur scène !

Ouvert à tous et à toutes

Gratuit

Infos pratiques

Argonaute

73 boulevard Marie Stuart, Orléans

Tram : Arrêt Mozart ou Grand Villers

Parking gratuit + arche à vélo à proximité

Bar associatif sur place (adhésion bar 22-23 : 4€ + 1er boisson gratuite)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-07T20:00:00+01:00

2023-03-07T22:30:00+01:00

