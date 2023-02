La Loire et le sucre de Louis XIV à la révolution L’ARGONAUTE, 23 février 2023, Orléans.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

L’Association pour la Mémoire et l’Animation de l’Est d’Orléans vous convie à une conférence donnée par Patrick Villiers sur la Loire et le Sucre.

L’Association pour la Mémoire et l’Animation de l’Est d’Orléans (amae.eu) vous convie à une conférence donnée par Patrick Villiers sur la Loire et le Sucre.

Résumé : Après avoir beaucoup souffert des guerres de religion puis de la Fronde, la navigation sur la Loire reprend lentement sous Louis XIV pour connaître un apogée sous Louis XVI. Un produit joue un rôle moteur : le sucre brut des Antilles, tant pour le raffinage à Orléans que pour sa diffusion. Après avoir rappelé les conditions de navigations sur la Loire aux XVIIe et XVIIIe siècles, Patrick Villiers nous parlera des raffineries de sucre à Orléans et des raisons de ce succès.

Patrick Villiers, Orléanais, est un historien français, spécialiste de l’histoire maritime à l’époque moderne. Professeur émérite d’Histoire moderne et contemporaine à l’Université du Littoral-Côte-d’Opale (ULCO) de Boulogne-sur-Mer, il est également directeur honoraire du Centre de Recherches d’Histoire Atlantique et Littorale (CRHAEL-HLLI) de Boulogne sur mer et membre du Groupement d’intérêt scientifique d’Histoire et Sciences de la Mer. Il a plus particulièrement étudié l’action navale de la France de l’Ancien Régime dans ses aspects économique et militaire, en s’intéressant notamment à l’économie portuaire, aux navires, aux convois, au commerce colonial, à la guerre d’escadre et à la guerre de course



