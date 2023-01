2times L’ARGONAUTE Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

2times L'ARGONAUTE, 10 février 2023, Orléans.
Vendredi 10 février, 20h30

5€

Karma (hip hop, afro, latino) + Coffees and cigarettes (hop’ n roll) L’ARGONAUTE 73 boulevard Marie Stuart – 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire En 1ere partie : Karma ! Influencé par les sonorités Hip Hop, Afro, Latino, Karma est un musicien solaire et en constante interaction avec son public : une expérience musicale unique, apaisante et entrainante !

Puis l’Argonaute accueille Coffees and Cigarettes : un mélange de chanson française, de rock et de hip hop. Un style musical que le groupe a appelé hop’n roll. Les cordes (violon, violoncelle, alto) sont prédominantes dans le groupe et lui donnent toute sa particularité, son originalité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T20:30:00+01:00

2023-02-10T22:30:00+01:00

5€

