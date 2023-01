Live#33 L’ARGONAUTE Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Gratuit

Chant (Hélène Le Corre) – Piano (Nathalie Skopek) L’ARGONAUTE 73 boulevard Marie Stuart – 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Pour ce Live de février, ce sont les élèves de chant d’Hélène Le Corre et de piano de Nathalie Skopek qui sont mis à l’honneur. Venez les applaudir et les encourager !

