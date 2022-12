2TIMES#44 L’ARGONAUTE Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

2TIMES#44 L’ARGONAUTE, 13 janvier 2023, Orléans. 2TIMES#44 Vendredi 13 janvier 2023, 20h30 L’ARGONAUTE

5€

Trèfle + Selon les humains L’ARGONAUTE 73 boulevard Marie Stuart – 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.facebook.com/angeline.chanson »}, {« link »: « https://www.facebook.com/SelonLesHumains »}] Pour ce 2times, nous accueillons un co-plateau composé en première partie d’Angéline en quatuor. Ils interprèteront des extraits du spectacle Trèfle.

En seconde partie, le groupe orléanais Selon les humains montera sur scène en quatuor pour nous colporter des chansons aux thèmes et univers variés, allant du maloya au slam… ? Infos pratiques

5€ (billetterie en ligne ou sur place : règlement : chèque ou espèces)

Argonaute

73 boulevard Marie Stuart, Orléans

Tram : Arrêt Mozart ou Grand Villers

Parking gratuit + arche à vélo à proximité

Bar associatif sur place (4€ : adhésion bar 22-23 + 1er boisson + consigne. Règlement : espèces ou chèque)

Billets disponibles sur HelloAsso, passCulture et Yep’s

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-13T20:30:00+01:00

2023-01-13T22:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu L'ARGONAUTE Adresse 73 boulevard Marie Stuart - 45000 Orléans Ville Orléans lieuville L'ARGONAUTE Orléans Departement Loiret

L'ARGONAUTE Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

2TIMES#44 L’ARGONAUTE 2023-01-13 was last modified: by 2TIMES#44 L’ARGONAUTE L'ARGONAUTE 13 janvier 2023 L'Argonaute Orléans orléans

Orléans Loiret