LIVE#32 L’ARGONAUTE Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

LIVE#32 L’ARGONAUTE, 9 janvier 2023, Orléans. LIVE#32 Lundi 9 janvier 2023, 19h30 L’ARGONAUTE

Gratuit

Piano – Batterie – Guitare L’ARGONAUTE 73 boulevard Marie Stuart – 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Pour bien débuter l’année 2023, ce sont les élèves de piano de Martin Dine, de batterie de Bertrand Hurault et de guitare de Sergio Moreira qui se présenteront à l’Argonaute.

Infos pratiques :

Argonaute

73 boulevard Marie Stuart, Orléans

Tram : Arrêt Mozart ou Grand Villers

Parking gratuit + arche à vélo à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-09T19:30:00+01:00

2023-01-09T21:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu L'ARGONAUTE Adresse 73 boulevard Marie Stuart - 45000 Orléans Ville Orléans lieuville L'ARGONAUTE Orléans Departement Loiret

L'ARGONAUTE Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

LIVE#32 L’ARGONAUTE 2023-01-09 was last modified: by LIVE#32 L’ARGONAUTE L'ARGONAUTE 9 janvier 2023 L'Argonaute Orléans orléans

Orléans Loiret