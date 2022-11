La dernière passeuse de Loire L’ARGONAUTE Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

La dernière passeuse de Loire L’ARGONAUTE, 22 décembre 2022, Orléans. La dernière passeuse de Loire Jeudi 22 décembre, 18h30 L’ARGONAUTE

Entrée gratuite, sous réserve de places disponibles (jauge à 80 personnes)

Conférence participative et musicale L’ARGONAUTE 73 boulevard Marie Stuart – 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire L’Association pour la Mémoire et l’Animation de l’Est d’Orléans et le groupe Mémoires et Patrimoine du Comité des Sages de Saint-Jean de Braye vous convient à un évènement exceptionnel.

En présence de sa famille, sera évoquée la vie de la dernière passeuse de Loire, Hélène Caillard, qui fut surnommée « La Mère Paluche ». La soirée sera animée par un diaporama nourri de photos d’archives, accompagné de témoignages. Il sera question de l’histoire des passeurs de Loire, de leur quotidien, de leur fonctions et activités, et de la manière dont ils s’inscrivent dans la mémoire collective. A cette occasion, Vincent Viala, arrière-petit-fils de Hélène Caillard, jouera au piano une œuvre dédiée à la Loire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-22T18:30:00+01:00

2022-12-22T20:30:00+01:00 Hélène Caillard en 1960

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu L'ARGONAUTE Adresse 73 boulevard Marie Stuart - 45000 Orléans Ville Orléans lieuville L'ARGONAUTE Orléans Departement Loiret

L'ARGONAUTE Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

La dernière passeuse de Loire L’ARGONAUTE 2022-12-22 was last modified: by La dernière passeuse de Loire L’ARGONAUTE L'ARGONAUTE 22 décembre 2022 L'Argonaute Orléans orléans

Orléans Loiret