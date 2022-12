initiation et parties libres d’Echecs L’ARGONAUTE Orléans Catégories d’évènement: Loiret

initiation et parties libres d'Echecs 20 et 21 décembre L'ARGONAUTE

entrée libre

initiation et parties libres d’Echecs pour tous handicap moteur mi L’ARGONAUTE 73 boulevard Marie Stuart – 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Le club d’Echecs d’Orléans vous invite à découvrir ou redécouvrir ce jeu millénaire et multi-culturel à l’Argonaute.

Complexe sportif Argonaute, 73 bld Marie Stuart – Orléans

Tram B arrêt « Grand Villiers » à 100 m

entrée parking par la rue du Grand Villiers

visiophone : faire défiler et sonner au « 5 salle multi-activités »

1° escalier ou ascenseur, 1° étage, 1° salle en face.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-20T14:00:00+01:00

2022-12-21T17:00:00+01:00

