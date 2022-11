2TIMES#43 L’ARGONAUTE Orléans Catégories d’évènement: Loiret

2TIMES#43 L’ARGONAUTE, 16 décembre 2022, Orléans. 2TIMES#43 Vendredi 16 décembre, 20h30 L’ARGONAUTE Chaos Rules + Speed Jesus L’ARGONAUTE 73 boulevard Marie Stuart – 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Les 4 humanoïdes de Chaos Rules débarquent à l’Argonaute, et ça va faire mal ! Avec leur cyber punk hardcore, vous allez en prendre plein les oreilles mais on sait que vous adorez ça.

Puis ce sera au tour de Speed Jesus de débarquer. Le groupe composé de Thomas, Raphaël, Julien et Guillaume est bien décidé à faire du boucan sur scène ! On espère que vous êtes prêts à accueillir leur speed hardcore thrash pour un concert survitaminé histoire de bien se défouler avant les vacances ! Infos pratiques

5€ (billetterie en ligne ou sur place : règlement : chèque ou espèces)

73 boulevard Marie Stuart, Orléans

Tram : Arrêt Mozart ou Grand Villers

Parking gratuit + arche à vélo à proximité Bar associatif sur place (4€ : adhésion bar 22-23 + 1er boisson + consigne. Règlement : espèces ou chèque)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-16T20:30:00+01:00

2022-12-16T22:30:00+01:00

