Jam#25 L’ARGONAUTE, 13 décembre 2022, Orléans. Jam#25 Mardi 13 décembre, 20h00 L’ARGONAUTE

Coordinateur : Philippe Capelle L’ARGONAUTE 73 boulevard Marie Stuart – 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire On t’attend, toi et ton instrument, pour venir « jamer » avec Philippe Capelle et d’autres musiciens ! Rien de tel que la scène de l’Argonaute pour s’amuser, improviser et partager de la bonne humeur ! Infos pratiques :

Gratuit

Argonaute

73 boulevard Marie Stuart, Orléans

Tram : Arrêt Mozart ou Grand Villers

Parking gratuit + arche à vélo à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-13T20:00:00+01:00

2022-12-13T22:30:00+01:00

