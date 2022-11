Live#31 L’ARGONAUTE Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Live#31 L’ARGONAUTE, 12 décembre 2022, Orléans. Live#31 Lundi 12 décembre, 19h30 L’ARGONAUTE

Gratuit

Guitare – Batterie – Basse L’ARGONAUTE 73 boulevard Marie Stuart – 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dernière semaine de concerts de 2022 !

On retrouve les élèves de guitare de Thierry Brossard, de batterie de Thomas Duval et de basse de Victor Gourgeaud, de quoi mettre l’ambiance à l’Argonaute ! Infos pratiques :

73 boulevard Marie Stuart, Orléans

Tram : Arrêt Mozart ou Grand Villers

Parking gratuit + arche à vélo à proximité

