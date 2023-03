Portes ouvertes BULLE DE DENTELLE à l’Argonaute L’Argonaute Auray Catégories d’Évènement: Auray

Morbihan

Portes ouvertes BULLE DE DENTELLE à l’Argonaute L’Argonaute, 1 avril 2023, Auray. Portes ouvertes BULLE DE DENTELLE à l’Argonaute 1 et 2 avril L’Argonaute Lors des Journées Européennes des Métiers d’Art Bulle de Dentelle ouvre les portes de son atelier pour faire découvrir les techniques et les gestes dentelliers.

Le public pourra découvrir des pièces de dentelle réalisées dans différentes techniques dentellières, le matériel utilisé, ainsi que la fabrication de la dentelle aux fuseaux de la dentelle à l’aiguille.

Un carreau sera mis à la disposition du public ( à partir de 8 ans) pour que les plus curieux puissent découvrir, avec un peu d’aide, le maniement des fuseaux. L’Argonaute 12 rue redien Auray 56400 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/largonauteco56 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00 DENTELLE DENTELLE AUX FUSEAUX Muriel Le Chene

