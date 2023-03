Portes ouvertes ASTERISME à l’Argonaute L’Argonaute, 1 avril 2023, Auray.

Designer produit voulant rompre avec la conception de produits de grande consommation, j’ai décidé de revenir à l’artisanat et au fait main.

En exploitant l’impression 3D et la découpe laser, j’ai pu mêler les techniques de production industrielle avec la flexibilité du fait main.

De cette rencontre entre l’artisanat et le design découle des créations minimalistes personnalisables et accessibles à tous.

La thématique de cette année faisant écho à mon métier, ces JEMA seront l’occasion de présenter cette démarche et d’expliquer ma vision du Design et la légitimité de mes créations.

L'Argonaute 12 rue redien Auray 56400 Morbihan Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00

Luminaire Design

Plaquette Asterime / Julien Pechmeze