Portes ouvertes de l’atelier Julie MARTRE Bijoux Contemporains à l’Argonaute 1 et 2 avril L’Argonaute

L’Argonaute 12 rue redien Auray 56400 Morbihan Bretagne

Découverte de techniques inhérentes au métier de bijoutier avec des démonstrations. Découverte également d’un extrait d’outils utilisés (caractéristiques, usage). Matières travaillées.

Mon atelier à l’image d’un cabinet de curiosités vous permet d’entrer dans l’univers intime de l’artisan.

Mes créations s’inscrivent dans des relations, des dialogues et des connections multiples… Relations et dialogues avec la matière, connections avec ma sensibilité, mes visions du monde, de l’univers…

Elles prennent forme grâce à des échanges et des aller-retours entre mes intuitions et la matière, élément fondateur qui me surprend et me guide… Argent, cuivre, laiton et toile d’acier.

La forge résonne… laminage, empreinte, martelage, emboutissage…

Le chalumeau chante… oxydation, soudure…

La créativité opère.

Je puise au fond de moi, à la quête de l’authentique, du minimaliste, où la nature est très présente, végétale et minérale… à la quête du vrai, du beau.



Julie MARTRE