Cosne-Cours-sur-Loire Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire, Nièvre Largo Winch et Philippe Francq Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire Catégories d’évènement: Cosne-Cours-sur-Loire

Nièvre

Largo Winch et Philippe Francq Médiathèque de Cosne, 26 novembre 2021, Cosne-Cours-sur-Loire. Largo Winch et Philippe Francq

du vendredi 26 novembre au samedi 27 novembre à Médiathèque de Cosne

Samedi 27 novembre – De 14h30 à 16h30 à la Médiathèque de Cosne Séance dédicace de l’illustrateur Philippe Francq La librairie Page 58 sera à la médiathèque pour une vente des livres de l’illustrateur. Son actualité est brûlante avec la sortie du Tome 23 écrit par Eric Giacometti aux Largo Winch La frontière de la nuit éditions Dupuis. – De 17h30 à 19h30à l’Eden Cinéma Projection et rencontre Soirée autour du documentaire « Largo » en présence de Philippe Francq et du réalisateur Yves Legrain Crist. Echange avec le public à l’issue du film.

Gratuit sur inscription, pass sanitaire

Journée autour de Largo Winch en présence de son illustrateur Philippe Francq Médiathèque de Cosne 6 rue des forges 58200 cosne cours sur loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T14:30:00 2021-11-26T19:30:00;2021-11-27T14:30:00 2021-11-27T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cosne-Cours-sur-Loire, Nièvre Autres Lieu Médiathèque de Cosne Adresse 6 rue des forges 58200 cosne cours sur loire Ville Cosne-Cours-sur-Loire lieuville Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire