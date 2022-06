L’argile verte : propriétés et utilisation de ce remède

2022-06-11

Venez redécouvrir ce remède de grand-mère qui a plus d'un tour dans son sac !



Conférence animée par Cathy Lumia. L’argile verte a mille et une vertus pour la santé, la beauté et le bien-être. Venez redécouvrir ce remède de grand-mère qui a plus d’un tour dans son sac !



Conférence animée par Cathy Lumia.

