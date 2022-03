L’argile des tous petits Musée de la faïence et de la céramique Malicorne-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Malicorne-sur-Sarthe

Musée de la faïence et de la céramique, le samedi 16 avril à 11:00

Atelier – L’argile des tout-petits Atelier d’éveil à la matière Samedi 16 avril 2022 à 11h00 De 1 à 4 ans, accompagné d’un adulte Tarif : 4 € Inscription obligatoire

2022-04-16T11:00:00 2022-04-16T12:00:00

