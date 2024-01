Ice Climbing Ecrins 2024 Gymnase du Quartz L’Argentière-la-Bessée, jeudi 25 janvier 2024.

Ice Climbing Ecrins 2024 Gymnase du Quartz L’Argentière-la-Bessée Hautes-Alpes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25

fin : 2024-01-28

L’événement majeur dans le monde de l’escalade sur glace une rencontre internationale, des ateliers d’initiation et de perfectionnement, un salon de professionnels, une coupe d’Europe, des festivités, festival off de films de Montagne et d’Aventure !

Gymnase du Quartz Avenue du Quartz

L’Argentière-la-Bessée 05120 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur iceclimbingecrins2022@gmail.com



