L’Argent dans l’art Monnaie de Paris Paris, 30 mars 2023, Paris.

Du jeudi 30 mars 2023 au dimanche 24 septembre 2023 :

mercredi

de 11h00 à 21h00

mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 18h00

.Tout public. payant

De 8 à 12 euros

L’exposition couvre plus de 20 siècles d’histoire de l’art sur le thème des rapports complexes entre Art et Argent, de l’Antiquité et ses mythes jusqu’à aujourd’hui.

Depuis le XVe siècle, où les représentations de monnaies métalliques et de scènes de transactions dans la peinture se multiplient, jusqu’au XXe siècle, où une réflexion plus intrusive dans les mécanismes de l’argent apparait, en passant par le XIXe siècle, qui voit son économie de l’art bouleversée par la naissance de l’impressionnisme et le rôle prépondérant du marchand d’art Paul Durand-Ruel, l’imaginaire produit par les artistes à propos de l’argent est riche et permanent.

Quelques cent-cinquante pièces d’horizons divers dans l’histoire de l’art, de Simon Vouet et Louis le Nain à Arman et Warhol, en passant Degas ou Renoir, seront présentées au public dans les salons historiques de l’Hôtel de la Monnaie.

Monnaie de Paris 11 Quai de Conti 75006 Paris

Contact : https://www.monnaiedeparis.fr/fr/

© Lee Stalsworth. Hirshhorn Museum and Sculpture Garden / Adagp, Paris, 2023 Larry Rivers French Money II [Argent français II] 1962 Huile et fusain sur toile 89 x 149 cm Collection de Wendy et Ira Weinstein