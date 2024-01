L’Argent Châteauroux, mardi 6 février 2024.

Christophe Tarkos, poète contemporain décédé prématurément dans les années 2000, critique l’absurde de notre société avec son écriture incantatoire.

A la manière d’un prêcheur évangéliste américain, dans une messe noire et or religieusement capitaliste, Karine Sauter tente ainsi de vous convertir à l’adoration sacrée du dieu Argent, comme au-dessus de tout, de toute morale « L’argent est la valeur sublime. »

Une comédienne au micro, racoleuse du Capital, est surplombée par un musicien électro rebondissant, personnification du Dieu Argent, Veau d’Or surplombant le monde, aux manettes de ses machines infernales. Ensemble, ils mixent texte et son dans une nappe d’esprit gothique et progressivement enveloppante.

Pour L’Argent, ce mélange semble évident pour accentuer la séduction publicitaire, l’envoûtement recherché, à mi-chemin entre un grand congrès marketing et une messe noire.6 EUR.

