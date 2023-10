OXO L’ARDILLON Pornic, 25 novembre 2023, Pornic.

OXO Samedi 25 novembre, 19h00 L’ARDILLON

Le groupe nantais OXO s’est constitué en 2020 autour d’un duo de guitaristes qui jouaient déjà ensemble depuis plusieurs années . Ils mettent en commun leurs diverses influences afin de faire une proposition musicale originale et personnelle. En effet , Arnaud Bouquin qui a une longue pratique du Jazz Manouche est également un excellent musicien de Funk. Marc Pouplin, actif sur la scène Manouche nantaise depuis 2005,a quand à lui développé fortement la technique du picking aux couleurs blues et folk.

Le résultat de la forte complicité entre eux est un répertoire basé sur la musique de Django Reinhardt, entre Swing, valses, bossa,rumba et boléro. Ils font également leurs arrangements originaux de standards de la chanson internationale et française pour un lien fort avec le public, à qui ils réservent quelques surprises !

L'ARDILLON 9 place de la Libération, 44210 Pornic Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=vo8sps3e4HU »}] L’Ardillon est un lieu de vie, de partage et de convivialité. Par amour pour ses moments de retrouvailles et de rencontres, nous souhaitons être un carrefour de vie où se mêle gastronomie, social et culture. C’est pourquoi, nous collaborons avec des artistes afin de vous offrir une programmation riche en diversité artistique. Nous proposons continuellement des événements tels que des concerts, du théâtre d’improvisation, des expositions éphémères, de la magie et bien d’autres…

2023-11-25T19:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00

