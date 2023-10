THEATRE D’IMPROVISATION: « LE TUNNEL » PAR LA CIE MAESTRIA L’ARDILLON Pornic, 24 novembre 2023, Pornic.

THEATRE D’IMPROVISATION: « LE TUNNEL » PAR LA CIE MAESTRIA Vendredi 24 novembre, 20h30 L’ARDILLON Place limitée: Réservation par téléphone au 02 51 18 61 41

Un duo improvisé de Florent Oulkaid et Guillaume Boit.

Facebook

L’ARDILLON 9 place de la Libération, 44210 Pornic Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire https://lardillon.fr/ https://www.facebook.com/l.ardillon.ste.marie.sur.mer;https://www.instagram.com/l.ardillon44/ [{« link »: « https://www.facebook.com/maestriaimpro/ »}] L’Ardillon est un lieu de vie, de partage et de convivialité. Par amour pour ses moments de retrouvailles et de rencontres, nous souhaitons être un carrefour de vie où se mêle gastronomie, social et culture. C’est pourquoi, nous collaborons avec des artistes afin de vous offrir une programmation riche en diversité artistique. Nous proposons continuellement des événements tels que des concerts, du théâtre d’improvisation, des expositions éphémères, de la magie et bien d’autres…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:30:00+01:00

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:30:00+01:00

théâtre d’improvisation