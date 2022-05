L’archive sensible en contrepoint du regard colonial Château de Fontainebleau,salon des Fleurs Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

La notion d'”archive sensible” (Maria-Benedita Basto) joue un rôle central dans les films _Avó_ et _Nshajo_ de Raquel Schefer. L’émergence d’un contrechamp historique y est indissociable d’une pratique “impure” du remploi, fondée sur la production de fausses archives, la fabulation, la tension entre mémoire et “post-mémoire” et les disjonctions entre parole et image. L’archive sensible (Marianne Hirsch), en contrepoint du regard colonial, y apparaît comme un opérateur de déplacements historico-politiques et esthétiques. _Avó (Muidumbe)_, Raquel Schefer, 2009 © Raquel Schefer – Fondation Calouste Gulbenkian

