L’architecture religieuse en Provence seconde au XVIIIe siècle, du grand style au néoclassicisme

EUR Bien qu‘elle n’ait pas le prestige de l’architecture religieuse en Provence du XVIIe siècle, celle du XVIIIe siècle prolonge et enrichit les modèles provençaux antérieurs et par la diversité de ses choix et des influences qu’elle conjugue avec bonheur, elle parvient à se distinguer des exemples « français » et « ultramontains ». Envisager les différences et les convergences entre l’architecture religieuse en Provence et les réalisations nationales tel sera l’objet de cette présentation.

Michel Reboisson, historien de l’art, approfondit la question de « L’architecture religieuse en Provence seconde au XVIIIe siècle, du grand style au néoclassicisme », au cours de cette conférence.

