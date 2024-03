L’architecture et le renouveau de l’art sacré, 1950-1960 Médiathèque La Grand-Plage Roubaix, samedi 16 mars 2024.

L’architecture et le renouveau de l’art sacré, 1950-1960 Conférence patrimoine Samedi 16 mars, 11h00 Médiathèque La Grand-Plage Entrée libre

La Société d’Emulation de Roubaix vous propose de suivre la conférence de Pierre Lebrun, architecte, docteur en histoire de l’architecture, sur l’architecture du Mouvement moderne et le renouveau de l’art sacré durant les années 1950-1960 en France.

Il décryptera l’architecture du Mouvement moderne et le renouveau de l’art sacré avec des exemples de la métropole lilloise et du tissu urbain de Roubaix, comme les logements collectifs, l’église du Saint-Sépulcre et des villas.

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

