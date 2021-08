Le Touquet-Paris-Plage Village du Patrimoine,Jardins du Phare de la Canche Le Touquet-Paris-Plage, Pas-de-Calais L’architecture balnéaire au Touquet-Paris-Plage Village du Patrimoine,Jardins du Phare de la Canche Le Touquet-Paris-Plage Catégories d’évènement: Le Touquet-Paris-Plage

Pas-de-Calais

L’architecture balnéaire au Touquet-Paris-Plage Village du Patrimoine,Jardins du Phare de la Canche, 19 septembre 2021, Le Touquet-Paris-Plage. L’architecture balnéaire au Touquet-Paris-Plage

le dimanche 19 septembre à Village du Patrimoine, Jardins du Phare de la Canche

**L’ARCHITECTURE BALNÉAIRE** Style Quételart, néo-classique, art déco, néo-médiéval ou encore anglo-normand… Depuis la création de la station en 1882, les architectes ont foisonné d’imagination et ont fait du Touquet-Paris-Plage une station balnéaire unique. Partez à la découverte des plus belles villas et édifices protégés au titre des Monuments Historiques et laissez-vous conter les anecdotes de ces lieux. **Dimanche à 10h30, 14h et 16h (durée : 1h30) | Réservation obligatoire au 03 21 06 72 00 | Départ : square Paul François Rivet, au pied du phare de la Canche | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co**

Réservation obligatoire

Style Quételart, néo-classique, art déco, néo-médiéval ou encore anglo-normand… Depuis la création de la station en 1882, les architectes ont foisonné d’imagination. Village du Patrimoine,Jardins du Phare de la Canche Square Paul Rivet – 62520 Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Le Touquet-Paris-Plage, Pas-de-Calais Autres Lieu Village du Patrimoine,Jardins du Phare de la Canche Adresse Square Paul Rivet - 62520 Le Touquet-Paris-Plage Ville Le Touquet-Paris-Plage lieuville Village du Patrimoine,Jardins du Phare de la Canche Le Touquet-Paris-Plage