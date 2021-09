Gourbeyre Archives départementales de la Guadeloupe Gourbeyre L’architecture au service des archives Archives départementales de la Guadeloupe Gourbeyre Catégorie d’évènement: Gourbeyre

Créées en 1951, les Archives départementales de la Guadeloupe s’installent en 1986 à Gourbeyre, dans un bâtiment crée par l’architecte Pancrassin, savant mariage de verre et de béton d’aspect “brutaliste, caractéristique de l’époque. A l’étroit dans ses murs, son chantier d’extension débute en 2010. Le cabinet d’architecte Pile et Face (Emile Romney et Marc Jalet) imagine deux ailes de verre symétriques offrant un écrin au bâtiment d’origine. Cette visite en images, conçue pour les Journées de l’architecture et du patrimoine 2021, permet de découvrir comment les Archives départementales de la Guadeloupe ont fait peau neuve. Les aménagements des nouveaux magasins d’archives sont actuellement en cours. Journées nationales de l’architecture Archives départementales de la Guadeloupe gourbeyre Gourbeyre

