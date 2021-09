Paris Mémorial des martyrs de la Déportation Paris “L’architecture au service de la mémoire” Visite thématique Mémorial des martyrs de la Déportation Paris Catégorie d’évènement: Paris

Mémorial des martyrs de la Déportation, le samedi 16 octobre à 15:00

A l’occasion des Journées nationales de l’architecture, venez découvrir le mémorial des martyrs de la Déportation, chef-d’œuvre de l’architecte Georges-Henri Pingusson. Cette visite commentée reviendra sur la transmission architecturale des mémoires de la Seconde Guerre mondiale, le samedi 16 octobre à 15h. ### “Architecture et mémoires. ### Raconter la Seconde Guerre mondiale ### Bâtir pour le souvenir” Le mémorial des martyrs de la Déportation sur l’Île de la Cité à Paris, voulu par l’association le Réseau du souvenir et confié à l’architecte Georges-Henri Pingusson dès 1953, a été inauguré le 12 avril 1962 par le général de Gaulle. Œuvre singulière, il suggère certains aspects caractéristiques du monde concentrationnaire : l’emprisonnement, l’oppression, l’évasion impossible. Longuement mûri, le travail de l’architecte rassemble de nombreuses références et de multiples symboles que l’on découvre successivement. Impliquant le visiteur, le mémorial suscite le recueillement vers une crypte conservant la dépouille d’un déporté inconnu. Cette visite sera l’occasion de revenir sur l’histoire singulière du site, au chevet de Notre-Dame de Paris et d’évoquer la trajectoire originale de Pingusson, figure atypique du mouvement moderne européen. Profondément humaniste, il reste une référence pour des générations d’architectes.

