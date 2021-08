L’architecture Art Déco, l’autre modernité de l’entre-deux guerres BFM, 2 novembre 2021, Limoges.

BFM, le mardi 2 novembre à 18:30

Qualifiée par certains critiques de « maladie infantile » de l’architecture moderne, l’architecture art déco dont les manifestations s’étendent dans le monde entier pendant l’entre-deux-guerres a longtemps été abordée comme un sous-produit de la modernité. L’intervention s’attachera à en présenter la richesse qui en fait la modernité dominante des années vingt et trente ainsi qu’à en présenter les sources dans la production viennoise du début du XXème siècle et à en expliquer la disparition avec le second conflit mondial. Gilles Ragot, Docteur HDR en Histoire de l’Art, Professeur à l’Université de Bordeaux Montaigne et ancien Professeur à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux.

entrée libre dans la limite des places disponibles et le respect des régles sanitaires en vigueur

de Gilles Ragot

BFM place aimé cesaire, limoges Limoges Haute-Vienne



