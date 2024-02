L’Architecture à Grenoble 1880-1990 Maison de l’Architecture de l’Isère Grenoble, mardi 13 février 2024.

L’Architecture à Grenoble 1880-1990 Présentation de l’ouvrage « L’Architecture à Grenoble 1880-1990 » par Philippe Grandvoinnet Mardi 13 février, 11h30 Maison de l’Architecture de l’Isère Entrée libre dans la limite des places disponibles

Début : 2024-02-13T11:30:00+01:00 – 2024-02-13T13:00:00+01:00

Fin : 2024-02-13T11:30:00+01:00 – 2024-02-13T13:00:00+01:00

Nous avons le plaisir d’accueillir Philippe Grandvoinnet, architecte et urbaniste de l’Etat, directeur des études et de la vie étudiante à l’ENSA Grenoble pour présenter « l’architecture à Grenoble 1880-1990 », ouvrage qu’il a dirigé en collaboration avec Bénédicte Chaljub, architecte, historienne de l’architecture et Hubert Lempereur, architecte et chercheur.

Maison de l’Architecture de l’Isère 4 place de Berulle, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

