Tournoi mario kart (à l'Archipel) Mercredi 21 juin, 14h00 L'Archipel Vous êtes bon-ne pilote de kart ? Vous voulez gravir les marches du podium et remporter des grands prix en incarnant Mario, Peach ou Bowser ? La MLIS en partenariat avec l'Archipel vous propose un tournoi Mario Kart où vous pourrez tester vos compétences sur l'asphalte du royaume champignon ! L'Archipel 185 rue Anatole-France à Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charmettes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

2023-06-21T14:00:00+02:00 – 2023-06-21T16:00:00+02:00

