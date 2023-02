Exposition de peinture contemporaine – Du 25 janvier au 28 février L’Archipel Tournefeuille Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Exposition de peinture contemporaine – Du 25 janvier au 28 février L’Archipel, 25 janvier 2023, Tournefeuille. Exposition de peinture contemporaine – Du 25 janvier au 28 février 25 janvier – 28 février L’Archipel Découvrez l’univers de l’artiste « Béa Guillaud » au travers de l’exposition de peinture contemporaine présentée à l’Archipel jusqu’à fin février. L’Archipel 1 rue de l’Ariège 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie « Le sujet des émotions est au coeur de mon travail et de ma démarche émotionnelle. Au travers de cette exposition j’ai posé des mots sur ce que m’inspire le monde, l’environnement. Entre colère et joie, tristesse et espoir, le monde vit au rythme des couleurs ».

