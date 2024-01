LEA LU L’Archipel – Salle Bleue Paris, vendredi 24 mai 2024.

Son dernier album I CallYou était un appel au monde, motivé par un désir de connexion et de rencontres. Ce souhait devenu réalité a été la principale source d’inspiration de son nouvel EP. Lea a passé la majeure partie de l’année 2022 à New York, où elle a rencontré des musiciens inspirants et participé à des jam sessions sur les toits, dans des caves secrètes, des clubs de jazz, des bars à vin et des salons. Elle a également fait le tour de l’Inde et de l’Europe avec de chers amis musiciens. SUN , la première chanson qu’elle a sortie de son prochain EP, est inspirée par toutes ces rencontres qui nous transforment et nous marquent à jamais. C’est une chanson sur ce précieux cadeau et sur le fait de laisser partir ces moments. Lea a notamment rencontré le trompettiste CJ Camerieri alias CARM (Bon Iver, Paul Simon). Elle l’a entendu jouer dans un petit bar de Brooklyn et a été profondément impressionnée. Dès le lendemain, elle lui a envoyé une démo de Sun . Il a adoré la chanson et lui a écrit un magnifique arrangement de cuivres. Peu après, CARM a invité Lea Lu à jouer avec eux en première partie de Bon Iver à Milan. Avec son groupe, Lea Lu jouera de nouvelles chansons de son prochain EP.

Tarif : 16.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-05-24 à 20:00

Réservez votre billet ici

L’Archipel – Salle Bleue 17, Boulevard de Strasbourg 75010 Paris 75