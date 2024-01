NADINE KHOURI L’Archipel – Salle Bleue Paris, jeudi 25 avril 2024.

Auteure-compositrice-interprète anglo-libanaise installée depuis peu à Marseille, Nadine Khouri scelle son destin musical lorsqu’elle croise la route du légendaire producteur John Parish (PJ Harvey, Aldous Harding). Séduit par son timbre de voix unique, le britannique produit en effet ses deux albums, “The Salted Air”, sorti en 2017, puis “Another Life”, paru fin 2022 chez le label indépendant bordelais Talitres. Temps étiré, silences habités, funambulisme élégant d’un jeu oscillant constamment entre ombres et lumière, les morceaux de Nadine Khouri saisissent par la force de leur pouvoir d’évocation et la beauté troublante des atmosphères ainsi créées. Ecrit dans l’isolement des confinements mais profondément marqué par les crises douloureuses qui frappent le monde et notamment son pays natal, le Liban, son second opus bouleverse par l’intense empreinte émotionnelle de ses compositions, le souffle de vie impérieux qui les traverse et la merveilleuse poésie de ses textes. L’intime y côtoie l’universel dans une harmonie parfaite, portée par une voix délicieusement chaude et sensuelle, un chant suspendu, vibrant et éternel, qui nous invite à voyager à travers les multiples vies de l’artiste pour au final mieux nous guider vers nous-mêmes.Accompagnée de ses amis musiciens parisiens Boris Boublil (claviers, voix) et Marion Grandjean (batterie), Nadine Khouri se produira à L’Archipel au printemps pour son premier concert tête d’affiche dans la capitale.

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-04-25 à 20:30

L’Archipel – Salle Bleue 17, Boulevard de Strasbourg 75010 Paris 75