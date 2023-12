CLAIRE DAYS L’Archipel – Salle Bleue Paris, 24 janvier 2024, Paris.

Claire days, c’est l’aventure menée par Claire autour d’une folk saturée,hybride, qui tend vers le rock indé et s’affranchit des genres. Un nomd’emprunt pour une musique habitée qui s’inspire des univers tantôtsensibles, tantôt volcaniques de Feist et Laura Marling, tout en allantchercher de la tension et de l’étrangeté chez Warpaint, Lump ou TheNational.Son dernier EP À l’ombre a été conçu entre la pénombre d’une mansardelyonnaise et les lueurs nomades d’une tournée d’album. Ce sont 6 titresbrumeux dans un français inédit, qui tirent le fil de la pop/folkexpérimentale jusqu’à l’indie rock et élaborent des mondes complexes. Unemusique du trouble créée dans la solitude puis arrangée en binôme avec UgoDel Rosso, à l’aide de guitares, claviers, pianos et petites machines.

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-01-24 à 20:00

Réservez votre billet ici

L’Archipel – Salle Bleue 17, Boulevard de Strasbourg 75010 Paris 75