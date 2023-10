MATHIEU BOOGAERTS L’Archipel – Salle Bleue Paris Catégorie d’Évènement: Paris MATHIEU BOOGAERTS L’Archipel – Salle Bleue Paris, 7 décembre 2023, Paris. MATHIEU BOOGAERTS L’Archipel – Salle Bleue a lieu à la date du 2023-12-07 à 20:30:00.

Tarif : 22 à 22 euros. Salle(s): BleueDurée : 2 heuresChampagne ! En décembre à l’Archipel c’est la fête à Mathieu Boogaerts .Il ressort du chapeau et vient clore sa série de concerts dans la Salle Bleue en nous offrant 6 dernières veillées hautes en couleur.Au menu : Florilège SuRpRiSe de ses chansons, invités de mArQuE… mais aussi Coupe SpÉcIaLe de l’Avent .C’est Noël ! Réservez votre billet ici L’Archipel – Salle Bleue

17, Boulevard de Strasbourg Paris 75010 MathieuBoogaerts.com

