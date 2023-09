PHANEE DE POOL L’Archipel – Salle Bleue Paris, 8 novembre 2023, Paris.

PHANEE DE POOL L’Archipel – Salle Bleue a lieu à la date du 2023-11-08 à 20:30:00.

Tarif : 22 à 22 euros.

Talent insolent, présence immédiate. Chanson couleurs pop invention. Textes finement écrits, en métaphores aussi viscérales qu’intelligentes. Phanee de Pool présente son 3ème album dans son nouveau spectacle ALGORYTHME. Elle a enflammé 300 scènes depuis 2017, les plus grandes de Suisse romande, en Europe et en Asie. Ses textes audacieux et percutants ont été salués par l’Académie Charles Cros ou le Prix Georges Moustaki. En scène avec sa guitare, deux micros et trois claviers, elle expédie mille astuces à coups de pieds dans ses loopers. Et puis ça danse, ça gesticule, ça saute dans la salle, ça secoue les gens … Et ça explose de rire. ALGORYTHME confronte l’artiste libre et déjantée à la perversité de l’intelligence artificielle. Comment va-t-elle ruser les personnages obscurs qui piègent la chanteuse ? En chanson et en SLAP, Phanee de Pool raconte la vie et ses travers. Les coups durs, la précarité, la drogue, l’égo surdimensionné ou l’amour passion et nos rêves d’enfants. Tout en poésie, elle alterne gravité, autodérision et clownerie. Le spectacle passe de la mélancolie à la joie de vivre débridée. Un bol d’énergie contagieuse dans un one – woman show poétique, drôle et survolté.

L’Archipel – Salle Bleue

17, Boulevard de Strasbourg Paris 75010

