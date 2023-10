((( O ))) L’Archipel – Salle Bleue Paris, 4 novembre 2023, Paris.

((( O ))) L’Archipel – Salle Bleue a lieu à la date du 2023-11-04 à 20:00:00.

Tarif : 16 à 16 euros.

L’histoire de ((( O ))) est un voyage cosmique de découverte de soi, de résilience et d’interaction entre la lumière et l’obscurité. Elle invite les auditeurs à explorer leurs paysages intérieurs et à embrasser leur parcours unique. À travers une musique inclusive et stimulante, ((( O ))) célèbre la beauté de la diversité et invite les auditeurs à se connecter à la vérité universelle. C’est une invitation à transcender les frontières, à élargir sa conscience et à s’embarquer pour un voyage transformateur d’exploration et d’épanouissement personnel.

Réservez votre billet ici

L’Archipel – Salle Bleue

17, Boulevard de Strasbourg Paris 75010

